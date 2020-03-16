اجتماع إيراني باكستاني مشترك بشأن فيروس كورونا

وافادت مصادر صحفية باكستانية ،اليوم الاثنين، ان الاجتماع عقد يوم امس بمشاركة مسؤولي الحدود في البلدين وذلك في منطقة " تفتان" الحدودية داخل الاراضي الباكستانية،حيث بحث الجانبان احدث تطورات تفشي فيروس كورونا وكذلك توافد مواطني باكستان من هذا المعبر الحدودي.



وجاء في التقرير ان الاجتماع عقد بحضور وفد برئاسة " وارث خان" رئيس شرطة تفتان ووفد من مسؤولي حرس الحدود الايرانية .



وطلب الجانب الباكستاني من الجانب الايراني عدم السماح للباكستانيين ولعدة ايام بالعبور الى بلدهم وذلك لان اعدادا كبيرة منهم تم نقلهم الى الحجر الصحي عند دخولهم باكستان مما تسبب بزحام في المنطقة الحدودية .



ويأتي الطلب الباكستاني في الوقت الذي تقوم به السلطات الحدودية الايرانية في محافظة سيستان وبلوجستان بتقديم المساعدات اللازمة للباكستانيين الذين يرمون الوصول الى بلدهم ومنها تزويدهم بشهادة صحية بعد اجراء الفحوصات اللازمة لهم .



وذكرت المصادر أن المئات من مواطني باكستان وخلال الايام الاخيرة وبسبب اغلاق الحدود من الجانب الباكستاني يتواجدون في منطقة ميرجاوة الحدودية وان المسؤولين الايرانيين يقدمون لهم كافة الامكانيات حتى العودة الى بلادهم .