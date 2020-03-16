عمدة موسكو يعلن إغلاق المدارس والجامعات في المدينة

ويجب أن ينسحب الحظر على كافة المسارح والصالات الفنية ودور السينما.



لا تزال سرعة انتشار المرض في موسكو أقل مما هي عليه في العواصم والمدن الكبرى الأخرى في العالم، حيث تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الماضيين، وفرض إجراءات احترازية جديدة بينها.



1- حظر الفعاليات الحاشدة والرياضية وإغلاق المعارض وتأجيل المباريات والفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا وذلك حتى 10 أبريل المقبل.



2- يطلب سكان موسكو المسنين بصفتهم الأكثر عرضة لاحتمال الإصابة بالعدوى، بالحد من المخالطة قدر الإمكان، وعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.