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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 19:41

رئيسي : السلطة القضائية تمنح اجازات الى 83 الف سجين

رئيسي : السلطة القضائية تمنح اجازات الى 83 الف سجين
تصريحات حجة الاسلام رئيسي جاءت خلال ترأسه آخر اجتماع المجلس الاعلى لجهاز القضاء خلال العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار/ مارس 2020)، لمناقشة اداء السلطة القضائية في هذا العام الموشك على نهايته.

واشار الى شعار "تطوير الانتاج" الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الحالي؛ مبينا ان جميع مؤسسات البلاد بما فيها السلطة القضاية جنّدت طاقاتها لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا الشعار.

كما اشاد بجهود العاملين لدى السلطة القضائية والجهات المنضوية تحتها على صعيد البلاد؛ مصرحا ان هناك انجازات مميزة تبعث على الثناء والتقدير التي تحققت في سياق حماية رواد الاعمال والمستثمرين وبالتالي تطوير الانتاج المحلي وازالة العقبات من مساره.

ولفت رئيس جهاز القضاء، الى الفساد الاقتصادي بوصفه من اهم العقبات في هذا الخصوص، مصرحا ان السلطة القضائية قامت بخطوات قيمة لمكافحة هذه الظاهرة في ارجاء البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اثنى حجة الاسلام رئيسي على تظافر الجهود الوطنية ولا سميا الكوادر الطبية والعلاجية في انحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ قائلا : ان القرار الحكيم الصادر عن سماحة قائد الثورة بتشكيل مقر (تابع للقوات المسلحة) لدعم هذه الجهود، سيؤدي الى مزيد من التنسيقات الميدانية في هذا الخصوص.

واردف : انني على يقين بان حضور القوات المسلحة الى جانب الحكومة والشعب في جميع الساحات سيكون مصدرا لتحقيق المزيد من الانجازات المباركة، ويقدم انموذجا خالدا في هذا السياق.
رقم : 850717
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