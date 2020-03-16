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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 19:42

الخزعلي يطالب باعلان حالة الطوارئ بعد حدوث هذا الامر ‘‘المعيب‘‘!

الخزعلي يطالب باعلان حالة الطوارئ بعد حدوث هذا الامر ‘‘المعيب‘‘!
وقال الخزعلي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء، خلال الفترة المحددة دستوريا، رغم التحديات بل المخاطر التي يعيشها بلدنا (شعبنا)، حاليا وخاصة من وباء كورونا المستجد، بعد إعلانه وباء عالميا، بسبب مزاجيات بعض هذه القوى، هو امرٌ معيب ويدل على عدم الاهتمام بالمصلحة العامة للدولة".

وأضاف: "بما ان صعوبة الوصول الى رئيس الوزراء، مجمع عليه، نعتقد بضرورة المسير بشبه الاجماع او اكثر الاجماع بين القوى السياسية والا نعتقد الاصح في هذا الوقت هو قيام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء حسب المادة (61) تاسعا بمخاطبة مجلس النواب، لإعلان حالة الطوارئ".

ورأى أن من شأن حالة الطوارئ أن "تعطي صلاحيات استثنائية للحكومة الحالية تستطيع من خلالها القيام بواجباتها، في الوقوف امام تهديد فيروس كورونا المستجد، والازمة الاقتصادية التي يمكن ان يعانيها ابناء شعبنا جميعا".

الخزعلي يطالب باعلان حالة الطوارئ بعد حدوث هذا الامر "المعيب"!
رقم : 850719
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