قطر تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي.



وأشارت الوزارة إلى أنه من ضمن الـ38 حالة المصابة بفيروس كورونا في قطر، تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من السفر من عدة دول هي: المملكة المتحدة، مملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري.



وأكدت أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام.



وأعلنت قطر، أمس الأحد، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وبحسب الوزارة، أمس، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية لهم.