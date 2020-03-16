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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 22:32

اليمن:وقفة نسائية بذكرى استشهاد حسين بدر الدين الحوثي

اليمن:وقفة نسائية بذكرى استشهاد حسين بدر الدين الحوثي
وأوضحت النسوة المشاركات أن الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سعى من خلال مشروعه الثقافي التوعوي إلى إرجاع الأمة إلى الطريق القويم والمنهج السليم القائم على القرآن الكريم بعد أن قيم أعجاج الأمة التي ابتعدت عن دستور القرآن فضعفت وتمكن منها أعداؤها.

وأهابت المشاركات في بيان الوقفة بكل أحرار اليمن إلى حمل هذا المشروع والحفاظ عليه وإيصال للأمم والشعوب المسلمة.

وحيت المشاركات ملاحم الصمود والثبات التي جسدها أبناء الشعب اليمني ضد العدوان السعودي على مدى خمس سنوات حتى أضحى يوم بدء العدوان يوما وطنيا لصمود شعب.

وأشادت المشاركات بالعظمة والقوة التي بات عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية وتزايد سيطرتهم لزمام المعركة برغم بشاعة العدوان والحصار وقدرة الجيش واللجان على تحقيق انتصارات واسعة جدا خلال هذا المرحلة من مراحل الصمود الأسطوري. داعيات كل من بقي من أحرار اليمن ممن لم يذهبوا إلى الجبهات بسرعة إدراك ما فاتهم من عزة وشموخ بحمل السلاح والتوجه إلى ميادين الجهاد.

إلى ذلك افتتح اليوم معرض المجسمات والمشغولات الحرفية والصور التي تعبر عن الصمود وعظمة التضحيات التي تقدم في سبيل الله والوطن.

وفي الافتتاح الذي حضره مسؤول أنصار الله بالمديرية إسحاق وجيه الدين ومدير أمن القاعدة العقيد أحمد الوشلي ونائب رئيس شعبة التعليم بإب أمين حمود ومدير الصحة بالمديرية نجيب الكامل أكدت النسوة القائمات على المعرض أن محتويات المعرض من المجسمات والمشغولات والصور تبرز في مجملها ملاحم الصمود الذي يتجلى من تلك التضحيات التي قدمها هذا الشعب خلال تصديه للعدوان وكذا الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان على مدى سنوات خمس فضلا عن الأمل والتفائل الذي يحمله المستقبل في تحرير البلد وبناء دولته القوية المستقلة ودحر هذا العدوان الحاقد .
رقم : 850757
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