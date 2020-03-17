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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 08:36

الإمارات تدعو جميع مواطنينها في الخارج الى العودة

الإمارات تدعو جميع مواطنينها في الخارج الى العودة
وقالت الوزارة، عبر بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، إنها تدعو، "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول... المواطنين المسافرين خارج الدولة لضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين".

كما دعت "الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج، إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر".

وأكدت الوزارة "أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444".

كما شددت على وجوب "تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة "تواجدي" عبر موقعها www.mofaic.gov.ae والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة".

وحتى فجر اليوم الثلاثاء سجلت في أراضي الإمارات 98 إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي قتل في العالم أكثر من 7 آلاف شخص.
رقم : 850816
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