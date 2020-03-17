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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 08:37

المغرب تؤكد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تؤكد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأوضحت الوزارة، يوم الاثنين، أن "الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة يشتبه بإصابتها من شخص وافد ثبتت إصابته بالفيروس".

وأضافت أنه تم تسجيل حالة واحدة في كل من مدن مكناس وأغادير والدار البيضاء، وحالتين في كل من مراكش وفاس والرباط.

وقد تم تشخيص هذه الحالات، حسب البلاغ، "من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية في كل من المختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة في الرباط، ومعهد باستور -ا لمغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأهابت وزارة الصحة "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية".

وسبق أن أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب، أن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من الاثنين، كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدورها ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم إغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارا من يوم أمس الاثنين.
وأضافت أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.
رقم : 850817
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