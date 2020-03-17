الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 08:49

بريطانيا تنفي اي دور لها بضربات جوية بعد عملية التاجي

بريطانيا تنفي اي دور لها بضربات جوية بعد عملية التاجي
وقال السفير البريطاني بالعراق ستيفن هيكي في تغريدة له "خلال استدعائي للحضور في وزارة الخارجية، تقبلت تعازي الحكومة العراقية بمقتل برودي جيلون، جندي اول في الجيش البريطاني، والتي عملت في العراق بدعوة من الحكومة العراقية للمساعدة في محاربة داعش"على حد قوله.

واضاف "رحبت باعلان الحكومة العراقية عن اجراء تحقيق في الهجوم، وكذلك عزمها على محاسبة المسؤولين ومحاكمتهم".

وتابع "أوضحتُ ان المملكة المتحدة ليس لها اي دور في الضربات الجوية التي أعقبت الهجوم على قاعدة التاجي، لكننا نعترف بحق شركاء التحالف في اتخاذ اجراءات للدفاع عن النفس ضد من يهاجمونهم".
رقم : 850827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
16 آذار 2020
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
16 آذار 2020
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
16 آذار 2020
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
16 آذار 2020
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
16 آذار 2020
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
14 آذار 2020
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني