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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 09:23

سائحون إيطاليون يطالبون البقاء في مصر رغم تفشي كورونا

سائحون إيطاليون يطالبون البقاء في مصر رغم تفشي كورونا
وقال العناني: "يوم 13 آذار الجاري وصل لمصر 17 ألف سائح"، مشيرا إلى أن المناخ الحار هو ما يميز مصر وأن أغلب الأماكن السياحية مفتوحة.

وأكد أن نسبة الإشغال وصلت 70% في بعض الفنادق، وأن بعض السياح الإيطاليين يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف".

وكانت وكالة الدفاع المدني في إيطاليا أعلنت تسجيل 349 حالة وفاة جديدة، إثر فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2158.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتخاذ تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا، شملت إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء متاجر بيع الأغذية والصيدليات، ووقف التنقلات داخل البلاد، ووقف الدراسة حتى منتصف أذار، مع مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأشار وزير السياحة والآثار المصري إلى، أن الدولة فضلت صحة المواطن على المليارات التي تجلبها السياحة، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الحالي بدأ بأعداد كبيرة، وأن نسبة السياحة كانت قد عادت لما كانت عليه في 2010.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 آذار الجاري، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.
رقم : 850842
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