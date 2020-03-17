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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 09:27

العراق.. أنباء عن احتمال تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة

العراق.. أنباء عن احتمال تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة
وأفاد مصدر مطلع انه كان من المقرر بان يتم تكليف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية من قبل الرئيس العراقي برهم صالح مساء الاثنين لكن تم تاجيله الى صباح اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان سبب تأجيل تكليف الزرفي بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية جاء بسبب انقسام الكتل السياسية بين رافض ومؤيد.

واشارت المصادر الى تأجيل التكليف الى صباح اليوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة، بينما جرى اجتماع بين رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي بحضور الزرفي وعدد من رؤساء الكتل السياسية.
رقم : 850844
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