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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 10:02

اجتماع فلسطيني في لبنان لتنسيق مواجهة خطر كورونا بالمخيمات

اجتماع فلسطيني في لبنان لتنسيق مواجهة خطر كورونا بالمخيمات
وجرى الاجتماع، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبّور، وأمين سر تحالف القوى الفلسطينية وممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وحضور مدير وكالة الـ "أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهته والوقاية من فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة الـ "أونروا"، التي تعتبر الجهة المسؤولة أساساً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة طوارئ مركزية، مهمتها الاشراف على إجراءات مواجهة "كورونا" والوقاية منه في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وتقوم بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق ميدانية برئاسة الـ "أونروا"، من المؤسسات الصحية والطبية العاملة في الوسط الفلسطيني، تكون مسؤولة عن وضع خطة عمل شاملة لمواجهة "كورونا" والتعامل مع تداعيات انتشاره.

وثمّن المجتمعون الجهود التي تم بذلها من كل المرجعيات الفلسطينية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية، في توعية أبناء المخيمات، وفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحصينية والوقائية الأولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وقررت السلطات اللبنانية، الأحد، إغلاق جميع المرافئ البحرية والبرية والجوية، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 11 يومًا، مع استثناء قوات بعثة الأمم المتحدة (يونيفيل) والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
رقم : 850853
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