الصحة اليمنية: رفع حكومة المرتزقة عدد الرحلات الجوية كارثة خطيرة

وأدانت وزارة الصحة في لها هذه الإجراءات العشوائية، وقالت “في الوقت الذي تحرص دول العالم بتقليص رحلاتها بل وإغلاق مطاراتها أمام القادمين إليها، تقوم حكومة المرتزقة برفع عدد رحلاتها عبر مطاري عدن وسيئون إلى ثلاث رحلات إضافية بجانب الرحلتين الاعتياديتين اليوميتين لتصبح خمس رحلات ثلاث من مصر ورحلتين من الأردن“.



وحمل البيان حكومة المرتزقة ومن خلفها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وأمريكا المسئولية الكاملة عن هذه الإجراءات الخطيرة في حال حدوث أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا في اليمن.



وطالب البيان بوقف تلك التصرفات وتحمل المسئولية الكاملة إزاء ذلك، والعمل على الحد من الرحلات الجوية ومراقبة المنافذ الحدودية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، حفاظاً على أرواح وصحة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات.



ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بدرجة أساسية إلى الاضطلاع بواجبهما في التدخل السريع لإيقاف هذه التصرفات الكارثية في ظل التهاون واللامبالاة والتصرفات غير المسئولة من قبل حكومة المرتزقة.



كما دعت وزارة الصحة أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة إلى الإسهام بدورهم والتحرك الإيجابي لإيقاف هذه الممارسات، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس في حال انتشاره.