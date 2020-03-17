الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 12:40

متخصصون إيرانيون ينجحون في تصميم عدة تشخيص كورونا

متخصصون إيرانيون ينجحون في تصميم عدة تشخيص كورونا
وقال العقيد آية الله عبادي: منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، والمتخصصين في علوم التحاليل المختبرية في مستشفى ولي عصر (عج) التخصصي إلى جانب الجهود الدؤوبة للأطباء والممرضات لخدمة المرضى، درسوا إمكانية تصميم وتصنيع عدة تشخيص فيروس كورونا في هذا المركز الطبي.

واوضح مدير المستشفى التابع للشرطة الايرانية: ان التكلفة المرتفعة لتوريد عدة تشخيص فيروس كورونا من ناحية والفترة الطويلة لعملية التشخيص عن طريق إرسال عينات الى المختبرات المرجعية، شجع النخب والمتخصصين في العلوم المختبرية الى جانب الاعتماد على المعلومات الحيوية وعلم الوراثة والامكانيات المتاحة على تصميم عدة تشخيص فيروس كورونا لبدء الاكتفاء الذاتي في تصنيع هذه العدة.

ولفت الى ان مختبر علم الوراثة بالمستشفى ودائرة البحوث الدفاعية بوزارة الدفاع الايرانية أيدتا الاداء والدقة العالية للعدة المصنعة.

وشرح الدكتور عبادي مزايا هذه العدة التشخيصية ومنها توفير النفقات وتسريع نتائج الفحوصات وتسهيل عملية العلاج، مضيفا: بعون الله تعالى، وبعد الحصول على موافقة نهائية من المؤسسات العلمية، سنبدأ قريبا في إنتاج 10 آلاف عدة تشخيصية (كيت) في المستشفى.
رقم : 850882
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
17 آذار 2020
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
17 آذار 2020
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
17 آذار 2020
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
16 آذار 2020
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
16 آذار 2020
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
16 آذار 2020
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
16 آذار 2020
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
16 آذار 2020
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
14 آذار 2020
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني