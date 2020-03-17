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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 13:58
القوات اليمنية تجبر طائرات سعودية على مغادرة أجواءها
و أعلن مصدر عسكري يمني عن رصده 165 خرقا لقوات تحالف العدوان المتعددة في الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850897
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