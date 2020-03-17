القوات اليمنية تجبر طائرات سعودية على مغادرة أجواءها

صنعاء (اسلام تايمز) - تمكنت القوات المسلحة اليمنية، من التصدي لتشكيل قتالي لتحالف العدوان السعودي من طائرات F15 السعودية، وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية وذلك بواسطة صواريخ "فاطر - 1" .