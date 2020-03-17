الشيخ الكربلائي يبحث مع قادة في الحشد الوضع الأمني

وقال اعلام الحشد ان "قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني وآمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني وآمر اللواء 26 ميثم الزيدي عقدوا اجتماعا أمنيا مع الشيخ الكربلائي لبحث الوضع الراهن ومناقشة الوضع الأمني وتوزيع المهام لديمومة الأمن والاستقرار".



من جانبه قال آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد، حميد الياسري، ان "الاجتماع كان بين {لواء انصار المرجعية و فرقة العباس القتالية و فرقة الامام علي القتالية و لواء علي الاكبر} {وهي ألوية تابعة ومقربة للعتبات الدينية}".



وأضاف انه "تم التأكيد خلال الاجتماع على ان الحشد الشعبي هو نتاج الفتوى المباركة لمرجعية النجف العليا ولابد ان يبتعد الحشد عن سياسة المحاور الدولية والاقليمية وان يركز اهتمامه في محاربة داعش ورعاية المناطق المحررة وان يكون مندرجاً ضمن سلطة الدولة العراقية".