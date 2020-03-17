منظمة الصحة العالمية: لا إصابات بفيروس كورونا في سوريا

ونقلت المصادر تصريحات ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق، نعمة سعيد عبد، الذي قال "حتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابة في ​سوريا​".



ونوه عبد بأن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في سوريا كانت نتائجها سلبية.



وبين عبد أنه يتم التعاون المشترك مع ​وزارة الصحة​ لتعزيز القدرات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنع انتقال الفيروس أو انتشاره، حيث قامت المنظمة برفد مخبر ​الأمراض​ الطارئة المرجعي في وزارة الصحة، بشحنتي ​مساعدات​ طبية تتضمنان كيتات للتحري عن ​فيروس كورونا​ المستجد، وثمة شحنات إضافية في طريقها إلأى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.