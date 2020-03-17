تحالف العدوان السعودي يواصل احتجازه 14سفينة مشتقات نفطية

وأوضح المصدر أن السفن المحتجزة على متنها أكثر من 320 ألف طن من البنزين والديزل والغاز.



وتصر قوى العدوان على خنق الشعب اليمني من خلال ممارساتها وقرصنتها البحرية في احتجاز السفن النفطية، غير مكترثة بالتداعيات التي قد تنتج بسبب أفعالها الإجرامية.