رئيس وزراء البوسنة يعلن حالة كارثة وطنية بسبب كورونا

وكان كل من الاتحاد البوسني الكرواتي وجمهورية الصرب قد أعلن حالة الطوارئ أمس الاثنين واتخذ إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.



وأعلنت البوسنة عن 26 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، ولم تسجل أي وفاة نتيجة المرض.