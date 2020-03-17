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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 19:08

الصحة السورية تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

الصحة السورية تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا
وأكد معاون وزير الصحة السوري أن المطاعم والمحال التجارية التي تقدم الوجبات السريعة مراقبة من مديرية الشؤون الصحية في الوزارة وتم التشديد بموضوع النظافة والتعقيم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرا لضمان سلامة المواطنين ومنع التجمعات بهدف الحد من انتشار الفيروس في حال وصوله إلى البلاد.

كما أكد أن معامل الأدوية في البلاد تغطي نسبة 92% من حاجات المواطنين للأدوية.

يذكر أن وزارة الصحة السورية أعلنت مؤخرا خلو سوريا من فيروس كورونا بعد إجراء اختبار لعينات من 103 أشخاص كانت نتائجها سلبية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق، نعمة سعيد عبد، انه "حتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابة في ​سوريا​".

ونوه عبد بأن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في سوريا كانت نتائجها سلبية.
رقم : 850958
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