الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 19:26

البحرين..عوائل المعتقلين المرضى بالسكلر تطالب بالإفراج عنهم

البحرين..عوائل المعتقلين المرضى بالسكلر تطالب بالإفراج عنهم
وأوضحت العوائل أنّ أبناءها يكابدون نوبات السكلر الخطيرة والآلام الشديدة التي تصاحبها، وهم بأمسّ الحاجة إلى الرعاية المستمرة في الوضع العادي، علاوة على الظروف الصحية الراهنة الناتجة عن وباء الكورونا سريع الانتشار وما يسببه من آثار خطيرة على المصابين العاديّين به، وهو بالتأكيد أشد وطأةً على مرضى السكلر.

وكانت وزارة الداخليّة الخليفيّة قد أعلنت عن الإفراج عن 1486 معتقلًا تنفيًذا لما أسمته «مرسومًا ملكيًّا» بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة، وزعمت أنّ هذا القرار سيشمل بعض المحكوم عليهم لـ«دواعٍ إنسانيّة»، وفي ظلّ الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين «901»، وهي تقوم حاليًا بدراسة أوضاع المعتقلين وظروفهم، بغرض تحديد من تنطبق عليه ما أسمته الشروط الموضوعيّة والقانونيّة لتحديد المستحقّين.

ولفتت الداخليّة إلى أنّها انتهت من تطبيق أحكام العقوبات البديلة على المعتقلين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم، في ضوء الشروط والضوابط المقرّرة بقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي ستطبّق على 585 معتقلًا.
رقم : 850959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
17 آذار 2020
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
17 آذار 2020
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
17 آذار 2020
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
16 آذار 2020
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
16 آذار 2020
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
16 آذار 2020
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
16 آذار 2020
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
16 آذار 2020
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
14 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني