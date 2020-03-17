الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات معادية في سماء مأرب

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: "تمكنت الدفاعات الجوية - بفضل الله - من التصدي فجر اليوم لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح محافظة مأرب.



وأضاف العميد سريع أن الطائرات المعادية أُجبرت على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية، موضحا أن عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر1.



وكانت الدفاعات الجوية تصدت، أمس الاثنين، لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية F15 في سماء محافظة الجوف، بمنظومة فاطر1 الدفاعية وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.



وأمس الأول تصدت الدفاعات الجوية لطائرات حربية معادية نوع F15 و F16 في سماء محافظة الجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء.



وأزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط الستار في الـ23 من فبراير الماضي، عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.