بدء تجهيز ألف غرفة حجر صحي في قطاع غزة

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح مهند معمر: "تم البدء صباح اليوم، بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونمًا/20ألف متر مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي".



وأشار معمر إلى أن العمل يتم بتكامل وتنسيق مُشترك ما بين البلدية، ولجنة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم للحجر.



وأوضح أنه سيتم بناء 500غرفة خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا.



وبين معمر أنه جرى التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، وتم إمداد المكان بالطاقة، بالإضافة إلى أنه سيجري تمديد شبكات مياه وخطوط صرف صحي، بالتعاون مع مصلحة المياه.



وأشرف رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بنفسه على أعمال الإنشاء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من قيادات الحركة.



وحتى الآن، تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية خلو قطاع غزة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ إجراءات صارمة منها إغلاق المعابر وتنفيذ العزل الصحي للعائدين من السفر.