لجنة التحقيق حول جرائم العدوان تواصل مهامها في حجة

واطلعت اللجنة، برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي، على مسرح الجريمة بمنطقة ظهر أبو طير التي استهدفها الجناة بأربع غارات نتج عنها ما يزيد عن 40 قتيلاً و25 جريحاً من المواطنين.



وشرعت اللجنة في إجراءات الاستماع إلى أقوال أولياء دم المجني عليهم والجرحى والمتضررين في جريمتي ظهر أبو طير والمعطن واستلام ما لديهم من وثائق إثبات وتقييد دعاويهم وطلباتهم بالقصاص من الجناة وتعويضهم عن الأضرار.



وكان مكتب النائب العام دشن مطلع الأسبوع الجاري أعمال النزول الميداني للجان التحقيق حول جرائم العدوان في محافظتي صعدة وحجة كمرحلة أولى.