خلية مشتركة بين حزب الله وحركة أمل لمواجهة كورونا بجبل لبنان

وخلص المجتمعون الى "قرارات تتعلق بمواجهة انتشار فايروس كورونا حيث تم الاتفاق على تشكيل خلية أزمة من البلديات والهيئات المذكورة تعمل على تطبيق برامج مكافحة الفيروس وتدريب اللجان البلدية والمتطوعة على سبل الوقاية ونشر التوعية الصحية وكيفية التعاطي السليم مع حالات الاصابة".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم الثلاثاء عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في لبنان أنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 17 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الأمس).