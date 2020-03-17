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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 21:32
وزير الدفاع الإيراني: تنتج يوميا 150 ألف ليتر من المحاليل المعقمة
مؤسسة الصناعات الدفاعية تنتج يوميا 150 ألف ليتر من المحاليل المعقمة، مطمئنا المواطنين بأن بالوزارة لن تدخر جهدا في انتاج المعقمات والكمامات.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850982
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