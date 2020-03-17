ترامب: قد نؤجل الانتخابات الأمريكية اذا استمرت أزمة كورونا

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الفريق المكلف بالعمل على مواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة: "الانتخابات حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة [فيروس كورونا المستجد]"، مضيفا "سنرى، ولكن ما سنفعله الآن هو مواجهة الفيروس".



في السياق ذاته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين عن توفير مليار دولار لمواجهة آثار الفيروس، وقال "سنوفر مليار دولار من السيولة لمواجهة آثار الفيروس، والمال الذي لا نملكه سنتوجه لمجلس الشيوخ لإقرار موافقات به".



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف إلى حماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.