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الثلاثاء 17 آذار 2020 ساعة 21:37

الاحتلال يحجر مستوطنة بشكل كامل بسبب كورونا

الاحتلال يحجر مستوطنة بشكل كامل بسبب كورونا
ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية عن بلدية المستوطنة قولها: "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية عن بلدية المستوطنة قولها: "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

بدورها، قالت "هيئة البث" العبرية، إن "هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في الحي الاستيطاني، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه".

وأضافت: "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".

هذا وأعلنت سلطات الصحة في كيان الإحتلال الثلاثاء عن ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الغاصب، ليرتفع العدد إلى 324 إصابة، من بينها 5 حالات خطيرة، 9 حالات متوسطة، 11 مصابا تعافى من الفيروس.
رقم : 850985
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