العراق.. 3 قذائف هاون تستهدف مسجداً في صلاح الدين

بغداد (اسلام تايمز)- أفادت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 اشخاص بينهم امرأة، في قصف بقذائف الهاون استهدفت مسجداً في قضاء طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين.