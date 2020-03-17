قوات التحالف تنسحب من قاعدة القائم بالعراق

وتسلم الجيش العراقي قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها في محطة قطار الفوسفات جنوب مدينة القائم (٣٦٠كم غرب الرمادي).



وانسحبت قوات التحالف انسحبت من قاعدة القائم قبل ايام الى قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي.