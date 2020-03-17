وأضافت الصحيفة أن أهارون ساجي؛ نائب سفير الإحتلال مصاب هو الآخر بذات الفايروس.

وأشارت إلى أنه تم وضع جميع موظفي السفارة في الحجر الصحي المنزلي وأغلقت السفارة منذ يوم الجمعة.



ورجحت مصادر دبلوماسية، وفق "جيروساليم بوست"، بأن الصهاينة أصيبوا بالفيروس من مسؤول ألماني قابلوه كجزء من عملهم.



وأفادت سلطات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 324 حالة مؤكدة.



وأوضحت وزارة صحة الإحتلال، أن من بين المرضى 5 حالات خطيرة، 299 حالة طفيفة، 9 حالات متوسطة، إلى جانب تعافي 11 حالة.



وأعلنت عن تعليمات جديدة، متعلقة بالمواصلات العامة، وتقضي بتوقف المواصلات العامة بدءا من الساعة 22:00، وغدا بدءا من الساعة 20:00 وحتى ساعات الفجر.



كذلك ستتوقف المواصلات العامة العمل في نهاية الأسبوع، بدءا من الساعة 20:00 لتعود إلى العمل فجر يوم الأحد.