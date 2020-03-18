تركيا ترسل شحنة مساعدات طبية الى ايران لمكافحة كورونا

وكتبت السفارة التركية في تغريدة لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وفقا للاتفاق المبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الايراني في انقرة لمكافحة فيروس "كوفيد-19" فقد تم ارسال معدات طبية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى.



واوضحت السفارة التركية بان الشحنة تتضمن الف عدة طبية (كيت) تشخيصية، 4 الاف كمامة من نوع "ان 95" ، 4750 بدلة واقية، 2400 نظارة، 78 الف كمامة ذات 3 طبقات، 20 الف مئزر طبي.



يذكر ان الكويت اعلنت عن تقديم 10 ملايين دولار كمساعدة انسانية لدعم ايران في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وكانت دول الصين والامارات والمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وجمهورية اذربيجان وروسيا وكذلك منظمة الصحة العالمية، قد ارسلت شحنات من المساعدات الانسانية لدعم ايران في مواجهة فيروس كورونا.



كما ارسلت منظمة اليونيسف 3 شحنات من المساعدات الانسانية الى ايران لغاية الان.