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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 08:51

دمشق تعلن عن اجراءات صارمة لمكافحة كورونا

دمشق تعلن عن اجراءات صارمة لمكافحة كورونا
وقالت رئاسة مجلس الوزراء إنها أقرت خطة لتوفير المعقمات والكمامات والكحول الطبي ومساحيق النظافة، والمستلزمات الطبية ومنع احتكارها.

وأوضحت أنها كلفت وزارة الصناعة بـ “تكثيف الجهود لمضاعفة إنتاجها محليا، وإلزام المعامل الخاصة بإنتاج هذه المواد في القطاعين العام والخاص للعمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات "شيفتات" يوميا لسد حاجة السوق المحلية”

كذلك شددت على تكثيف الجهود لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات ومنع احتكارها، عبر توفيرها في صالات المؤسسة السورية للتجارة.

وأكدت رئاسة الوزراء أنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار تلك المواد إلا من قبل من وصفتهم بـ “ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين لها حاليا ويبيعونها بأسعار مضاعفة”

وقد شهدت أسعار المنظفات بشكل عام، ومنظفات الأيدي والمعقمات بشكل خاص ارتفاعا خلال اليومين الماضيين بنسب كبيرة، بينما ارتفعت أسعار الكمامات أضعافا، وبدأت تُفقد من الأسواق منذ أسابيع بتأثير تنامي القلق من ازدياد حالات تفشي كورونا عالميا.

يذكر أن سوريا ما زالت حتى الآن من البلدان التي لم تسجل فيها أي إصابة وفقا للبيانات والتصريحات الرسمية، التي أكدت أن نتائج تحليل جميع الحالات التي تم فحصها جاءت سلبية.
رقم : 851052
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