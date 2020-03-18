المغرب.. تبرعات بأكثر من 104 ملايين دولار لمكافحة كورونا

ودعا الملك المغربي محمد السادس قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني، إلى إنشاء صندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم (104 ملايين دولار).



وأعلن صندوق "الحسن الثاني" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم، كما ساهم بالمقدار ذاته كل من "بنك إفريقيا"، برئاسة رجل الأعمال عثمان بنجلون، وشركة "إفريقيا" التابعة لمجموعة "أكوا"، التي يعد وزير الزراعة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.



وساهم أعضاء مجلسي البرلمان في حملة التضامن، بتقديمهم مرتب شهر واحد، شأنهم شأن أعضاء الحكومة.