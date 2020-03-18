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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 08:58

ارتفاع مصابي كورونا في كيان الإحتلال الى 337

ارتفاع مصابي كورونا في كيان الإحتلال الى 337
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن من بين المصابين 311 شخصا بحالة طفيفة و10 أشخاص بحالة متوسطة وقدّرت خمس حالات بالخطيرة، فيما تماثل 11 مصابا إلى الشفاء.

وذكرت أن مستشفيات الإحتلال تستقبل في هذه الأثناء 234 مصاب، فيما تستعد لتسرير 20 حالة، فيما يخضع 64 مصابا للعلاج المنزلي، فيما يتم دراسة حالة 8 مصابين للنظر بإمكانية تحويلهم للعلاج المنزلي أو توزيعهم على المستشفيات.

وأعلنت خارجية الإحتلال عن إغلاق سفارتها في برلين لمدة 14 يوما، وإدخال جميع الطاقم الدبلوماسي إلى الحجر الصحي المنزلي للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، بعد التأكد من إصابة السفير جيريمي يسسخاروف.

وذكرت هيئة البث العبرية (كان) أنه "تم تشخيص إصابة سفير الإحتلال، يسسخاروف، ونائبه أهارون ساغي بالفيروس، بعد إجراء فحص لهما الإثنين". وأوضحت أن يسسخاروف هو أول دبلوماسي إسرائيلي يصاب بالفيروس.

ونقلت القناة عن السفارة في برلين أن "السفير ونائبه أصيبا عقب مشاركتهما في لقاء مع عضو بالبرلمان الألماني شُخصت حالته كمصاب"، دون تحديد تاريخ اللقاء أو اسم النائب المصاب. وأضافت "تم إغلاق سفارة إسرائيل في برلين وإدخال طاقمها الحجر الصحي المنزلي".
رقم : 851056
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