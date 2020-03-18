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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 09:00

تونس تعلن فرض حظر تجوال في البلاد بسبب كورونا

تونس تعلن فرض حظر تجوال في البلاد بسبب كورونا
وبحسب مصدر يأتي ذلك في ظل ما تشهده تونس من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) "جائحة"، الذي أصاب 24 شخصا بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وقال قيس سعيد، في كلمة مباشرة توجه بها للشعب، إنه تم إصدار الأمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.
ودعا قيس سعيد التونسيين إلى ملازمة بيوتهم عدة أيام خيرا لهم من الإصابة بالفيروس.

كما تعهد رئيس الجمهورية التونسية بالتبرع بنصف راتبه في إطار مجابهة فيروس كورونا.
وقال سعيد "من حق الدولة التونسية أن تطالب المؤسسات المالية الدولية أن تتفهم الوضع المالي والاقتصادي الذي تعيشه تونس في الوقت الحالي".

كان رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه تقرر المرور إلى المستوى الثالث في تطبيق الإجراءات لمجابهة الفيروس.

ودعا رئيس الحكومة التونسيين إلى احترام الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه من الضروري تطبيق الحجر الصحي الذاتي، وأن عدم احترام هذا الإجراء هو جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أعلن إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا وإغلاق الحدود الجوية مع إيطاليا، مع الإبقاء على رحلة يومية واحدة إلى فرنسا ورحلة أسبوعية واحدة لكل من مصر وألمانيا وإسبانيا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.
رقم : 851057
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