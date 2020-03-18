ظريف يؤكد ضرورة عدم الاكتراث للحظر الاميركي

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كاميلوف، مساء الثلاثاء، اشاد ظريف بالمساعدات الانسانية المقدمة من قبل الحكومة والشعب الاوزبكي للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ضرورة مواجهة الحظر الاميركي اللاقانوني والاحادي والظالم ضد الشعب الايراني وعدم الاكتراث به.



يذكر ان اوزبكستان ارسلت اول امس الاثنين شحنة من المساعدات الانسانية الى ايران بهدف دعم ايران في مكافحة فيروس كورونا.



وضمت هذه المساعدات التي ارسلتها اوزبكستان بطائرة شحن كميات من المعدات الصحية والطبية.



وكانت دول الصين وتركيا والامارات والمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وجمهورية اذربيجان وروسيا وكذلك منظمة الصحة العالمية، قد ارسلت شحنات من المساعدات الانسانية لدعم ايران في مواجهة فيروس كورونا.