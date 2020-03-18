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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 09:39

سيدة سورية اشتبهوا باصابتها بالكورونا..ماذا حدث معها؟

سيدة سورية اشتبهوا باصابتها بالكورونا..ماذا حدث معها؟
وكان تقديرها ان الطبيب سيصف لها (إبرة ديكلون وحبوب بنادول) في أقصى تقدير، لكنه بدوره أخبرها عن الاشتباه بإصابتها بالكورونا ، انقلبت حياة المواطنة رأساً على عقب، فقام ذويها بنقلها لمشفى “أباظة” في مدينة “خان أرنبة” في “القنيطرة”.

تقول في حديث صحفي : «حين علم الكادر الطبي في المشفى أن الطبيب يشك في إصابتي بالمرض قام الجميع بارتداء الكمامات على الفور، كما كان بعض الممرضين ينظرون إلي من خلف الأبواب كما لو كنت فضائياً، قلت في سري إنها أيامي الأخيرة، فطلبت من والدتي أن تعتني بأولادي».

وُضِعت المواطنة المذكورة في حجرة صحية مغلقة وقاموا بالحجر الصحي على والدتها وأخيها، وقام أحد الأطباء بطلب إجراء تحاليل شاملة لتأكيد حالتها، وتضيف :«في تلك الأثناء سمعت الأطباء يتهامسون عني من بعيد وهم في حيرة من تشخيص حالتي، فقال أحدهم اتصلوا بالوزير، أخذت أقرأ بعض آيات القرآن بعد أن أفلست نفسياً من فرصة أن أعيش مرة أخرى، بالفعل اتصلوا بوزير الصحة كما أعلمني أحد الممرضين لاحقاً وقام بتوجيههم للكشف عن حالتي الصحية، مرت عدة ساعات وأنا وحيدة في حجرتي والألم يمزق صدري، ولا أعلم ما حل بأمي وأخي، وكان تفكيري كله بأولادي كيف سيعيشون من بعدي، فلم يبق لهم في الدنيا سواي بعد أن قتل زوجي في الحرب».

بعدها دخل الطبيب وبعض الممرضين وبينهم أمي وأخي وقد نزعوا كماماتهم عن وجوههم، ثم طلبوا من أخي نقلي للمنزل، وأخبرني أني أعاني من التهاب قصبات حاد ولا كورونا في الموضوع… ومن ثم عدت إلى منزلي أرقص فرحاً.
رقم : 851076
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