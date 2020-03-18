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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 09:42

سوريا تغلق الحدود مع لبنان وتتخذ اجراءات جديدة

سوريا تغلق الحدود مع لبنان وتتخذ اجراءات جديدة
وأوضح المصدر المسؤول أن الجانب اللبناني طبق قراره «يوم» الأحد بمنع دخول أي شخص إلى لبنان بما في ذلك اللبنانيين والدبلوماسيين وغيرهم من دون أن يكون هناك أي استثناءات ولمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.

وأكد المصدر أن الحركة أصبحت صفر مغادرة من سورية إلى لبنان، في حين تم استقبال المئات فقط من السوريين القادمين من لبنان باعتبار أن الجانب اللبناني يسمح للسوريين بالقدوم إلى سورية، مضيفاً: أننا نستقبل السوريين فقط.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الأشخاص ألحوا بالدخول إلى لبنان رغم أنه تم إعلامهم بأن الجانب اللبناني أغلق الحدود بشكل كامل لكنهم أصروا على ذلك فتمت إعادتهم وعدم السماح لهم بالدخول بما في ذلك لبنانيون، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يستثن الجانب اللبناني أي شخص بما في ذلك المواطنون اللبنانيون والدبلوماسيون.

وبين المصدر أنه حاول عدد من اللبنانيين مغادرة سورية إلى الأراضي اللبنانية إلا أنه تمت إعادتهم من قبل حكومة بلدهم، لافتا إلى أنه في المقابل فإنه يتم منع أي لبناني من القدوم إلى الأراضي السورية وخصوصاً بعدما تم اتخاذ إجراء بمنع دخول أي لبناني إلى سورية.

وتوقع المصدر أن تكون المدة الزمنية المحددة لمنع دخول أي شخص إلى الأراضي اللبنانية وهي سبعة أيام قابلة للتمديد إلا أنه من المتوقع أيضاً أن يتم استثناء بعض الفئات مثل المقيمين في لبنان والمواطنين اللبنانيين.

المصدر أكد أن حركة الشحن لم تتوقف بين الجانبين السوري واللبناني وهناك حركة مستمرة في هذا الموضوع وان الذي توقف هي حركة مرور الأشخاص فقط.

وأوضح المصدر أنه تم الاشتباه في بعض الحالات لكن التحاليل أعطت نتائج سلبية بعدما أجريت لها التحاليل الطبية اللازمة والإجراءات المشددة، مؤكداً أنه يتم فحص القادمين.
رقم : 851077
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