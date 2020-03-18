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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 10:32

بيان للعتبة الحسنية حول قصف مطار كربلاء بسلاح جرثومي

بيان للعتبة الحسنية حول قصف مطار كربلاء بسلاح جرثومي
واعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية، انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية استخدمها الامريكان في حادث قصف مطار كربلاء الدولي.

وقالت العتبة في بيان صحفي، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي وما يدعى خلاف ذلك عار عن الصحة".

وكانت ادارة العتبة الحسينية المقدسة قد اكدت في وقت سابق، ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار إضافة الى أضرار كبيرة في المنشآت الادارية والخدمية.

وسلمت الامانة العامة للعتبة الحسينية، نسخة من الدعوة التي قدمتها العتبة الى ممثلة الامم المتحدة بالعراق لزيارة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) والذي تم قصفه من قبل الطائرات الامريكية فجر الجمعة الماضية.
رقم : 851090
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