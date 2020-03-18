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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 10:55

اغلاق المساجد في السعودية خوفا من انتشار كورونا

اغلاق المساجد في السعودية خوفا من انتشار كورونا
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالمملكة)، "سوغت شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان".

وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء بعد اطلاع الهيئة على "تقارير بشأن سرعة انتشار الفيروس، وأهمية وجود تدابير احترازية شاملة تشمل التجمعات، التي تعدّ السبب الرئيس في انتقال العدوى".

وقالت: "ستكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا، فيما سيرفع الأذان في المساجد، ويقال فيه: صلوا في بيوتكم، على أن تصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في البيوت".

وفي سياق متصل، قال إعلام سعودي محلي، بيّنه الموقع الإلكتروني لصحيفة سبق، إن "جلستي مجلس الوزراء التي يترأسهما الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تنعقد، تماشيا مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية ضد "كورونا".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل 171، تعافى منها 6.

وسبق أن اتخذت السعودية عدة اجراءات، بينها تعطيل الدوام الحكومي والخاص، وتعطيل الرحلات الجوية وأداء العمرة.
رقم : 851097
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