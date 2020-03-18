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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 12:11

الناطق باسم قيادة القوات التابعة لحفتر يخضع للحجر الصحي

الناطق باسم قيادة القوات التابعة لحفتر يخضع للحجر الصحي
وقال المسماري في بيان، "تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من رحلة عمل خارجية سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة".

وأضاف "خلال الأسبوعين سنتابع كل المستجدات وسنطلعكم عليها أول بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وأن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "إن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء".

وختم "حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء".
رقم : 851106
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