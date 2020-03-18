الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال أعلن اعتقال مجموعة فلسطينيين بزعم أنهم "مطلوبون" لأجهزته الأمنية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى التحقيق.



وقالت مصادر محلية، إنه عرف من بين المعتقلين: أدهم أبو عرقوب، وعلي جبر، وعلاء الغزاوي، ونور الصرصور، ومحمد برهان، وعماد الشيخ وجمعيهم من مدينة رام الله، فيما أمين نصر أبو هنية من عزون شرق قلقيلية.



وأشارت إلى أن الاحتلال صادر مركبة من حي البالوع في محافظة رام الله والبيرة.

وفي رام الله اختطفت قوات خاصة صهيونية فجر الأربعاء ستة مواطنين خلال مداهمتها للمدينة وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت المصادر، إن القوة الخاصة اختطفت كلاً من أدهم أبو عرقوب وعلي جبر، علاء الغزاوي، نور صرصور، محمد برهان، وعماد الشيخ.



وأوضحت أن القوة الخاصة نقلت الشبان الستة إلى جهة مجهولة، فيما صادرت القوة الخاصة مركبة في منطقة حي البالوع شمالي المدينة.