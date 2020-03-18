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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 14:42

سلطنة عمان تتخذ قرارات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

سلطنة عمان تتخذ قرارات جديدة لمكافحة انتشار كورونا
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة غمان، اجتماعها الثالث برئاسة "حمود بن فيصل البوسعيدي" وزير الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة. وبعد الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانًا جاء نصه كالتالي:

واستعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وأصدرت عدداً من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءًا من الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م، وهي:

1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.

6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.

7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وأكدت اللجنة مناشدتها للجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات، لما فيه الصالح العام.

وكانت اللجنة قد أصدرت في اجتماعها الأول عدة قرارات وهي:

إيقاف التأشيرات السياحية.

إيقاف دخول السفن السياحية.

إيقاف الفعاليات الرياضية.

إيقاف الأنشطة المدرسية غير الصفية.

اقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا.

منع تقديم الشيشة.

كما خرج الاجتماع الثاني بالقرارات التالية:

وقف دخول غير العمانيين من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء الخليجيين
تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة بما في ذلك العمانيون.

إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات.

إيقاف إقامة صلاة الجمعة.

وقف التجمعات الاجتماعية مثل الأعراس والعزاء.
رقم : 851135
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