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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 14:58

شمخاني: على واشنطن كشف دورها في إنتاج وانتشار كورونا

شمخاني: على واشنطن كشف دورها في إنتاج وانتشار كورونا
ونشر شمخاني تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر قائلا: ان توجيه الاتهامات هي الطريقة المعتادة التي تتبعها أميركا للتهرب من المسؤولية، على المسؤولين الاميركيين الاستجابة للمطالب الدولية بشأن دور الولايات المتحدة في انتاج ونشر فيروس كورونا واستمرار جرائمها ضد الشعب الايراني من خلال مواصلة الحظر الاقتصادي بدلا من توجيه اتهامات زائفة الى الصين وايران.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد تهرب أمس الثلاثاء من الاجابة على اسئلة الصحفيين حول الاداء الضعيف للحكومة الاميركية في احتواء فيروس كورونا المستجد، متهما ايران والصين بنشر معلومات مضللة حول هذا الفيروس.

تجدر الاشارة الى ان وزارة الخارجية الصينية قد انتقدت بومبيو لتسميته فيروس كورونا بأسم "فيروس ووهان" واعتبرت تصريحاته بانها تناقض مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
رقم : 851138
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