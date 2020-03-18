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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 15:17

لجنة متخصصة تصل إلى مطار كربلاء لفحص التلوث الإشعاعي

لجنة متخصصة تصل إلى مطار كربلاء لفحص التلوث الإشعاعي
فقد كشفت اللجنة المختصة في مسح الاشعاع في وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن النتائج الخاصة بالمسح الاشعاعي لمطار كربلاء الدولي، حيث أكدت خلو هذه المنطقة من أي نوع تلوث اشعاعي وذلك بعد الضربة الأمريكية التي تعرض لها الموقع المدني.

وقال مدير المختبرات المركزية لموقع (التويثه) النووي الدكتور سلام خضير في تصريح خلال زيارته لموقع المطار ،صباح اليوم الاربعاء، إن "نتائج المسح الاشعاعي لمطار كربلاء الدولي خالية من اي اشعاع جراء القصف الذي تعرض اليه يوم الجمعة الماضية".

وأضاف "تم اخذ عينات عشوائية من البنايات المتضررة، بالإضافة الى عينات من الحفر الناجمة عن سقوط الصواريخ، فضلا عن عينات دقيقة من شظايا الصواريخ لفحصها بدقة ومقارنتها مع المسح الخاص بالأجهزة ".

وأوضح أنه "تم استخدام اجهزة خاصة بالإشعاع وهي (الكاما، والبيتا، والالفا) وأثبتت أن الاشعاع في هذه المنطقة هو اقل من الخلفية الاشعاعية للعراق بشكل عام".

وأضاف "نبعث رسالة اطمئنان الى كافة المواطنين حيث أن هذه المنطقة تخلو من أي نوع اشعاعي".

وكانت إدارة العتبة الحسينية المقدسة انها لم تستبعد ان تكون القوات الاميركية قد قصفت مشروع مطار كربلاء باسلحة جرثومية في الاعتداء الذي وقع فجر الجمعة الماضية.
رقم : 851142
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