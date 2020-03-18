آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران

واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1192 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 17 الفا و 361 حالة لغاية الان.



واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و710 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 147شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1135 شخصا.



وجددت وزارة الصحة الايرانية الدعوة الى المواطنين للبقاء في المنازل تجنبا لاستمرار انتشار كورونا لمدة قد تصل الى شهرين، مطالبة بجدية الالتزام بالتعليمات الصحية لمكافحة كورونا.



وقالت الصحة الايرانية: "ان بعض دول العالم فرضت الحجر الصحي واخرى فرضت غرامات مالية لكننا ندعو للبقاء في المنازل طواعية".