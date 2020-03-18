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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 15:47

العدوان يواصل خروقاته في الحديدة ويغير على صعدة ومأرب

العدوان يواصل خروقاته في الحديدة ويغير على صعدة ومأرب
وأوضح مصدر أمني يمني، أن خروقات قوى العدوان بلغت 166 خرقاً بينها 18 اعتداءً على رقابات الصالح وكيلو 16 والمنظر، وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء المنظر ومدينة الفازة والجبلية ومدينة الحديدة وكيلو 16 .

وتضمنت الخروقات 63 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بـ 298 صاروخاً وقذيفة و 78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف الهاون شارع صنعاء ومدينة الشعب، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى تمشيط مكثف لقوى العدوان بمختلف العيارات على أماكن متفرقة من مدينة الحديدة وكيلو 16، وقصف بعدد من قذائف الهاون على شارع الخمسين وكيلو16 ومدينة الدريهمي المحاصرة .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وقرية الدحفش بمدينة الدريهمي المحاصرة، وأطلقت قوى العدوان أكثر من 18 قذيفة مدفعية على مزارع ومنازل المواطنين في قريتي الشجن والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

واستهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان منطقة الفازة وقصفوا بست قذائف هاون منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وتسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأدان المصدر إمعان تحالف العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب الجرائم بحق الأطفال والنساء..داعيا المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها دول الاحتلال والاستكبار.
رقم : 851146
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