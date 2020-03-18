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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 15:59

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا في لبنان الى 133 حالة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا في لبنان الى 133 حالة
واعلنت ​وزارة الصحة​اللبنانية في التقرير اليومي عن "Covid-19"، بأنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 13 حالة جديدة عن الامس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

ولفتت ​وزارة الصحة العامة​ الى انها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
رقم : 851151
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