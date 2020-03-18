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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 16:48

حركة الاصلاح: إخلاء سبيل الفاخوري جريمة بحق الشعب اللبناني

حركة الاصلاح: إخلاء سبيل الفاخوري جريمة بحق الشعب اللبناني
وطالب في تصريحله اليوم الاربعاء ، ​القضاء العسكري​ بـتصحيح خطئه وإعادة الاعتبار إلى القضاء، لأنّ إطلاق سراح المجرم الفاخوري هو وصمة عار على جبين القضاء، مركّزًا على أنّ "التدخّل الأميركي في الداخل اللبناني وخاصّة بالقضاء مرفوض، وهذا أمر خطير جدًّا أن يمسك الأميركي ب​القضاء اللبناني​".

وأوضح عبدالرزاق أنّ "المطلوب اليوم وأمام هذه الأزمات، أن نتوحّد ونحصّن لبنان بالوحدة الوطنية الجامعة، ونمنع التدخلات الخارجيّة"، مطالبًا ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ"استدعاء السفيرة الأميركية والطلب منها تسليم الفاخوري إلى الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

أمّا بالنسبة إلى تفشّي وباء "​كورونا​"، فأشاد بـ"الإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة و​وزارة الصحة العامة​"، داعيًا ​الشعب اللبناني​ أن "يلتزم بالإرشادات الصحيّة الّتي تصدر عن الحكومة ووزارة الصحة". وحذّر بعض القوى السياسيّة من "الاستثمار بأزمات البلد وصحّة المواطن"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب أن نضع الخلافات جانبًا ونعمل لمصلحة لبنان وإنقاذه ممّا هو فيه. المطلوب منّا جميعًا أن نتوجّه إلى الله بالدعاء والعمل الصالح أن يرفع عنّا هذا الوباء
رقم : 851156
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